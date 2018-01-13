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اقتصاد

سعر الدولار اليوم

السبت 13/يناير/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
محمد صبيح
استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت، وسجل أعلى سعر في البنك الزراعي المصري، حيث سجل نحو 17.84 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديث، سجل سعر الدولار في بنوك "أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي ،عودة ،المصري الخليجي ،الكويت الوطني، الامارات دبي الوطني، بنك سايب، المشرق، 17.67 جنيه للشراء و 17.77 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في كل من بنك كريدي أجريكول ، الأهلي الكويتي ،إتش إس بي سي ،أبوظبي الوطني، مصر إيران للتنمية، نحو 17.66 جنيه للشراء و 17.76جنيه للبيع.

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