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أخبار العالم

فرنسا ترحب بانتهاء ليبيا من تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية

السبت 13/يناير/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
ا ش ا
رحبت فرنسا بانتهاء ليبيا من تدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية وامتثالها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشادت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، السبت - بالجهد الذي بذلته ألمانيا في استقبال السلائف الكيميائية الليبية على أراضيها وإكمال تدميرها الكامل في ظل الظروف المثلى للسلامة وحماية البيئة.

وقالت إنه تم تنفيذ هذه العملية بفضل الدعم التقني والمالي المقدم من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهي - بالإضافة إلى فرنسا - كندا والدانمارك والولايات المتحدة وفنلندا وإيطاليا ومالطا وهولندا والمملكة المتحدة.

كما أثنت باريس على دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أدارت هذه العملية برمتها، وما قامت به من عمل رائع لتحقيق هذه النتيجة، مذكرة بأن 192 دولة صدقت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وبأن فرنسا تحث جميع الدول على القيام بنفس الخطوة.

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