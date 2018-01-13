3 أسباب تمهد انضمام الشناوي لمعسكر الفراعنة استعدادا للمونديال

اقترب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، من الانضمام لمعسكر المنتخب المصري في شهر مارس المقبل، خصوصًا بعد المستوى اللافت للنظر الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة.





ويعد انضمام الشناوي لمعسكر مارس، خطوة مهمة لمشاركته في مونديال كأس العالم في روسيا 2018، لاسيما وأنه سيكون وضع قدمًا مع الفراعنة.





ونرصد لكم، الأسباب التي تمهد انضمام الشناوى لمعسكر مارس.





مشاركته الأساسية:





أصبح الشناوي الحارس الأساسي للنادي الأهلي هذا الموسم، الأمر الذي يجعله يدخل ضمن القوام الأساسي للفراعنة، وابتعد شريف إكرامي عن المشاركة مع الأهلي منذ فترة ليست بالقليلة، الأمر الذي يجعل فرص انضمامه لمعسكر مارس صعبة، حال استمرار الوضع على ذلك.





وشارك الشناوي مع الأهلي في 11 مباراة حتى الآن، وسكنت شباكه 4 أهداف فقط، إضافة إلى أنه خرج بشباك نظيفة في 7 مواجهات.





يأتي ذلك في الوقت الذي شارك فيه إكرامي في 4 لقاءات مع أصحاب الرداء الأحمر، وسكنت شباكه 4 أهداف، وخرج بشباك نظيفة مرتين.





اهتزاز الشناوي





اهتز مستوى أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي الزمالك، بشكل كبير في الفترة الأخيرة، الأمر الذي تجلى في مباراة القمة أمام الأهلي.





وفاز الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، ويتحمل الشناوي المسؤولية كاملة عن الأهداف التي سكنت مرماه.





وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عرض الحارس للبيع بعد أخطائه الكارثية، الأمر الذي ينذر باستمرار اهتزاز مستواه أيضًا، خصوصًا بعد الحالة النفسية السيئة التي تسيطر عليه.





وشارك الشناوي في 16 مباراة مع أبناء قلعة ميت عقبة، وسكنت شباكه 16 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.





أرقام عواد





يمتلك محمد الشناوي، أرقاما تفوق نسبيا محمد عواد، حارس الإسماعيلي، الأمر الذي يعزز فرص انضمام الأول حال المقارنة بينهما.



