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رياضة

ريبيري يأمل في توقيع عقد جديد مع بايرن ميونخ

السبت 13/يناير/2018 - 11:21 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعرب الفرنسي فرانك ريبيرى عن رغبته فى الاستمرار فى صفوف ناديه بايرن ميونخ وتوقيع عقد جديد مع النادي.

وصرح النجم الفرنسي ريبيرى لقناة (زد دي إف) الألمانية " أريد أن أبقى في بايرن لفترة طويلة، فأنا بصحة جيدة، ودائمًا أشعر بالسعادة للعب والمرح مع هذا الفريق والجماهير هنا"، ما يشير إلى رغبته في التوقيع على عقد جديد، حيث ينتهي ارتباطه بعملاق بافاريا بانتهاء الموسم الجاري".

من ناحية أخرى صرح ريبيرى لموقع النادى البافارى تعليقا على تسجيله هدفع الأول الموسم الحالى فى مرمى ليفركوزن فى لقاء الفريقين الليلة الماضية فى الأسبوع 18 بالدورى الألمانى الذى انتهى بفوز بايرن 3/1 " من دواعي سروري أن أسجل هدفي الأول في الدوري هذ الموسم، لأن المواجهات في ملعب باير ليفركوزن دائما تكون صعبة، ولكننا ظهرنا بأداء جيد، والانتصار بثلاثية مقابل هدف على ليفركوزن كان مهما بالنسبة لنا".

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