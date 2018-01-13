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رياضة

أرسنال يفكر فى صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد

السبت 13/يناير/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
ا ش ا
ذكرت صحيفة (ديلي ستار) الإنجليزية، أن آرسين فينجر، المدير الفني لأرسنال، يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، الذي يقوده جوزيه مورينيو، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويفكر الجانرز، في الحصول على خدمات الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد مقابل رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز إلى الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الجارية.

وينتهي عقد أليكسيس سانشيز مع المدفعجية في الصيف المقبل، وتنتشر الشائعات حول إمكانية رحيله لمانشستر سيتي هذا الشتاء، إلا أن المفاوضات معطلة لعدم رغبة السيتزنز في دفع أكثر من 20 مليون استرليني لضم مهاجم آرسنال، الذي اشترطت إدارة ناديه بيعه مقابل 35 مليون استرليني.
يذكر أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وصف الدولي التشيلي، بأنه لاعب مميز وهذا العرض قد يغريه على إتمام الصفقة .

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