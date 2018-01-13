أسوان تودع ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعد انتهاء مشروع الدراسة العلمية لتخفيضها بالمدينة.. بروتوكول تعاون بين المحافظة وأكاديمية البحث العلمى للتنفيذ.. والمحافظ يشكر كافة الجهات المشاركة

المحافظ :

التركيز على توعية المواطنين لما يتم بذله من جهود لإنجاح مثل هذه المبادرات والأفكار

المشروع بدعم علمي من كلية الهندسة فى جامعتى الزقازيق وأسوان والمركز القومى لبحوث المياه

ويطالب القائمين على تنفيذ الدراسة بزيارة معبدى إدفو وكوم أمبو للإستفادة من خبرات البعثة المصرية الأمريكي



رئيس أكاديمية البحث العلمى :

ندعم المشروعات فى محافظات الجمهورية من خلال إعداد السيناريوهات والجدوى الاقتصادية منها

سنستمر فى تقديم الدعم والمساندة لإستكمال مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان



تحت شعار "مبادرة وطنية وعمل جاد وجهود مخلصة وفعالة"، اختتمت فعاليات الجلسة النهائية لإعلان تفاصيل إنتهاء مشروع الدراسة العلمية لتخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان والذى شهده اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان.



وفى حضور الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق ورئيس اللجنة العلمية لدراسة أسباب ظاهرة المياه الجوفية ، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والدكتور خالد العنانى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، بجانب كوكبة من الأساتذة والمتخصصين بجامعتى أسوان والزقازيق وومثلى معهد بحوث المياه الجوفية ووزارة الرى وشركة مياه الشرب.



وفى كلمته قدم اللواء مجدى حجازى ترحيبه وشكره لكافة الجهات المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع الهام الذى بدأت فكرته منذ نحو عام ونصف لعمل دراسة وبحث كامل لمواجهة مشكلة المياه الجوفية وقام الأساتذة المتخصصين بإجراء البحوث الميدانية والإستفادة من كافة البحوث السابقة وهو ما تحقق بوصولهم لنتائج علمية قابلة للتنفيذ حاليًا ليكون ذلك بمثابة نموذج مثالى لمصرنا الجديدة فى التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية ، مقدمًا شكره أيضًا للدكتور الراحل أبن أسوان سيده عبده الذى قام بإعداد دراسة متخصصة فى هذا المجال.



وطالب حجازى القائمين على تنفيذ الدراسة العلمية لتخفيض منسوب المياه الجوفية بعمل زيارات ميدانية لمعبدى إدفو وكوم أمبو للإستفادة من خبرات البعثة المصرية الأمريكية التى قامت وتقوم بتخفيض منسوب المياه فى المعبدين ، مع التركيز على توعية المواطنين لما يتم بذله من جهود لإنجاح مثل هذه المبادرات والأفكار من أجل تفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة بالشكل المطلوب ، وخاصة أن تنفيذ هذا المشروع يأتى بدعم علمى وبحثى من كلية الهندسة فى كل من جامعتى الزقازيق وأسوان والمركز القومى لبحوث المياه والمحافظة من أجل مواجهة مشكلة إرتفاع منسوب المياه الجوفية فى العديد من المناطق داخل المدينة.



واكد على أنه من ضمن الأعمال الوطنية التى تمت على أرض الواقع بأسوان كان تنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية بمحطات كيما والذى تم فى وقت قياسى غير مسبوق وسط خلية نحل من كافة الجهات لتحقيق أكبر إعجاز علمى وعملى بإستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية بما يعود بالنفع والخير على مواطنى المحافظة بشكل خاص ومصر بشكل عام.



فيما قدم الدكتور أشرف الشيحى شكره لمحافظ أسوان على هذه المبادرة الرائدة والتى لاقت وقت عرضها إستجابة سريعة من وزارة التعليم العالى وأكاديمية البحث العلمى الجهة الممولة وتم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة أسوان فى حضور ورعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وهو ما ساهم بدوره فى تحويل البحث من معامل إلى حل للمشكلات على أرض الواقع ، متمنيًا بأن يتم البدء السريع والفورى فى المرحلة الثانية والثالثة من المشروع حتى يؤتى ثماره فى أقرب وقت ممكن.



ومن جانبه أكد الدكتور محمود صقر على أن أكاديمية البحث العلمى ستستمر فى تقديم الدعم والمساندة لإستكمال مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان وخاصة فى ظل التواجد العلمى الممنهج والمدروس لمحافظ الاقليم لوضع الحلول العلمية الجذرية لإنهاء هذه المشكلة بشكل كامل ، لافتًا إلى أن الأكاديمية بإعتبارها بيت خبرة وطنيا فى مجال البحث العلمى فهى تهدف لتنفيذ العديد من المشروعات بأسلوب علمى سليم ، كما تتبنى هذه السياسة الداعمة للمشروعات فى العديد من محافظات الجمهورية من خلال إعداد السيناريوهات والجدوى الإقتصادية منها.



فيما استعرض الدكتور صلاح بيومى نتائج ومخرجات الدراسة العلمية البحثية للمرحلة الأولى لمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة أسوان وأيضًا إستراتيجيات التطبيق فى المرحلتين الثانية والثالثة ، موضحًا بأن الهدف الرئيسى من الدراسة هو تحديد مصادر وأسباب إرتفاع منسوب المياه الجوفية والذى تم تنفيذه من خلال أعمال حقلية وإجراء قياسات حقيقية لسحب عينات ومراقبة المياه فى عدد من المناطق الأكثر تضررًا، مع بناء نموذج رياضى يحاكى المشكلة ودراسة البدائل المقترحة لتخفيض المنسوب ، وبالتوازى تم إقتراح رؤية متكاملة للإدارة المستقبلية للموارد المائية بالمنطقة مع وضع الحلول الفنية المستدامة بشكل تقنى وتطبيقى آمن وإقتصادى ليعظم معه الإستفادة من المياه المستخرجة لتكون بذلك تجربة أسوان عمل يحتذى به ونموذج مشرف فى الأماكن والمناطق التى تشهد نفس المشكلة بمختلف محافظات الجمهورية.



وحرص اللواء مجدى حجازى على الإستماع من الحاضرين على كافة الجهود التى تم بذلها لإعداد هذه الدراسة العلمية وأيضًا الأراء والمقترحات التى تساهم بشكل إيجابى وفعال فى سرعة تنفيذ الدراسة على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.