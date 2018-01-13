ننشر تفاصيل زيارة رئيس «هندسية القوات المسلحة» إلى أسيوط.. «الوزير»: الرئيس كلفنى بحل مشكلة نزع أراضي مشروع محور «طما-البداري».. و«كل من له حق سيحصل عليه».. والدسوقى: 40 ألف جنيه تعويضًا عن القيراط

كامل الوزير:

هناك توجيهات من الرئيس لحل مشكلات اهالي اسيوط وسوهاج المتضررين من تنفيذ اعمال محور طما البداري

لن تكون هناك اية معوقات لاستكمال الطريق وتنفيذه باعتباره احد المشروعات القومية الهامه

الاتفاق على سعر 40 ألف جنيه عن القيراط كتعويض مناسب لملاك الأراضي

محافظ أسيوط : محور طما البداري يربط بين اسيوط وسوهاج والطريق الصحراوي الشرقي بالغربي ويعزز عملية التنمية



تفقد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة محور "طما- البداري" اليوم، يرافقه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط واللواء اركان حرب شريف سيف الدين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط و نعمان احمد نعمان عضو مجلس النواب عن دائرة البداري وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة.



وأكد "الوزير"، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الاضرار بأي مواطن ليحصل كل على حقه في التعويض المناسب، موضحا انه مكلف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بحل المشكلة والتي تخص عددا من الاهالي بنجع الجزيرة بالبداري وتتضمن حوالي 700 متر يتم نزع ملكيتهم لحرص السيد الرئيس على مصلحة كل المصريين.



مشيرا إلى أن الرئيس أكد أنه لن يضار أي مواطن جراء تنفيذ هذا المشروع القومي، مضيفا:"نحن هنا بناء على تعليمات رئيس الجمهورية لحل مشكلات اهالي اسيوط وسوهاج المتضررين من تنفيذ اعمال محور طما البداري"، مؤكدا ان كل من له حق سوف يحصل عليه، وانه لن تكون هناك اية معوقات لاستكمال الطريق وتنفيذه باعتباره احد المشروعات القومية الهامه".



وأوضح رئيس الهيئة، ان "الطريق يستفيد منه الجميع ويربط محاور رئيسية هامة ببعضها بما يوفر الوقت والجهد ويفتح سبل الاستثمار في منطقة وسط الصعيد"، مشيرا الى موافقة جميع الاهالي على ان يمر الطريق وهو ما يتضح في عمل المعدات داخل الاراضي المنزوعة لمحور طما البداري.



وأوضح ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، انه تم الاتفاق مع الاهالي وسيحصل جميع الاهالي على حقوقهم في التعويضات مؤكدا انه لن يضار احد وان المشكلة كانت في طريقة التواصل مع القائمين على العمل في المكان وقد تم حلها سريعا بما يؤدي لاستمرار العمل في المحور المروري الهام واكد انه تم الاتفاق على سعر 40 الف جنيه عن القيراط كتعويض مناسب.



وأضاف "الدسوقى"، أن "كوبري طما البداري العلوى على النيل من المشروعات الحيوية الهامة لمحافظتي أسيوط وسوهاج وتبلغ تكلفة انشاؤه ما يقارب 650 مليون جنيه حيث تساعد هذه المشروعات على خلق محاور تنموية جديدة"، لافتا الى ان طول الكوبري يبلغ 11 كم تقريب ويربط بين الطريق الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي بمركز ومدينة طما والطريق الزراعي الشرقى والطريق الصحراوي الشرقي ايضا بناحية مركز البدارى بالمحافظة.



واشار محافظ اسيوط الى أن محور كوبري طما البداري يعد استكمالًا للمشروعات التنموية الهامة على أرض المحافظة لخدمة المراكز الجنوبية الشرقية وربط الطرق شرق النيل بالطرق الغربية بتلك المراكز لتسهيل حركة التجارة ودعم المناطق الصناعية و تقليل الضغط على الطرق القائمة مشيرا إلى أن محور الهضبة الغربية او مدينة ناصر الذي اكد على تنفيذه رئيس الجمهورية العام يخدم المحافظة ويربط بين جميع الطرق الغربية بالشرقية ويعتبر نقلة نوعية كبيرة لها على طريق تحقيق التنمية الشاملة.