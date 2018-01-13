"ماراثون زايد الخيري" ينطلق بالأقصر بحضور محلب و4 وزراء الجمعة

تستعد مدينة الأقصر، لانطلاق ماراثون زايد الخيري الجمعة المقبلة الموافق 19 يناير الحالي في نسخته الرابعة بمدينة الأقصر دعما لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان وتشجيعا للسياحة عربيا وعالميا.



و في بيان صحفي اصدرته مستشفى الارمان أنه سينطلق المارثون بحضور كل من المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد العناني وزير الآثار والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج ومحمد بدر محافظ الأقصر والسفير المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.



وأوضح حسين شكري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء، أن الماراثون وما يحظى به من اهتمام عربي رسمي وشعبي وتغطية إعلامية واسعة يوجه أنظار العالم إلى المشروعات الإنسانية الخيرية التي تقام على ارض مصر وعلى رأسها مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مشيرا إلى أن ماراثون زايد الخيري يعتبر بفكرته الرائدة وأهدافه السامية وريعه الخيري واحدا من أهم الأحداث الرياضية في المنطقة العربية التي يتم من خلالها تسخير الرياضة لدعم الأعمال الإنسانية الرائدة.



من جانبه أوضح المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، أن الماراثون سيشهد انطلاق العمل في بناء وتجهيز المرحلة الثالثة من المستشفى بعد افتتاح المرحلة الثانية وانضمامها للمرحلة الأولى في استقبال مرضى السرطان من محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد والبحر الأحمر وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم وفق احدث بروتوكولات علاج السرطان في العالم بالمجان تماما وان المستشفى وفور الانتهاء من مرحلته الثالثة سيصبح أول مدينة طبية متكاملة لعلاج أمراض السرطان بالمجان في الوطن العربي وإحدى قلاع أبحاث دراسات السرطان في العالم.



يذكر إن مصر هي المحطة الثالثة لماراثون زايد الخيري، واكتسب المارثون سمعة عالمية منذ انطلاق محطته الأولى في مدينة نيويورك العام 2005؛ حيث حظي بصدى إعلامي وإنساني واسع النطاق، فيما أقيمت المحطة الثانية في مدينة أبوظبي، وفي كل عام يخصص ريعه لعمل خيري مختلف حيث قدم دعمه العام الماضي لصالح مرضى الكبد الوبائي وخصص قبلها لدعم مستشفى سرطان الأطفال، وتأتي إقامة الماراثون مواكبة لفعاليات "عام زايد الخير" احتفاء بمئوية ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.