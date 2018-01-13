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فريد الديب: مبارك حذر نتنياهو من الحديث عن توطين الفلسطينيين فى سيناء.. فيديو

السبت 13/يناير/2018 - 11:15 م
صدى البلد
رقية محمد
قال المحامى فريد الديب إن ما أذاعته شبكة بى بى سى عن الرئيس الأسبق مبارك « كاذب » ، مشددا على أن الدكتور حسام عيسى هو من نشر شائعة امتلاك مبارك الـ70 مليار جنيه، مؤكدا ان مبارك كان قائد القوات الجوية فى حرب 73 وفخر لمصر.

وأضاف الديب خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أن بى بى سى ادعت كذبا انهيار مصر بعد نكسة 67 ، مشيرا إلى أن الرئيس الأسبق مبارك حذر نتنياهو من الحديث عن توطين الفلسطينيين فى سيناء.

وأشار المحامى إلى ان الكارهين للرئيس الأسبق مبارك حاولوا التقليل من الضربة الجوية فى حرب 73 ، مشددا على أنه تحمل الكثير حتى استلام مصر كامل أراضيها من الاسرائيليين ، كما ظل يناضل من أجل تحرير طابا.

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