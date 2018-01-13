أشرف شيحة: نحتاج فتح أسواق جديدة للسياحة في مصر .. فيديو

قال أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن رحلة العائلة المقدسة برنامج موجود في مصر منذ فترة طويلة، إلا أن وزارة السياحة أرادت إظهاره والترويج له بشكل أكبر بالتعاون مع الفاتيكان.



وأضاف شيحة، في حواره ببرنامج «ما وراء الحدث» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن رحلات العائلة المقدسة تحتاج إلى تطوير لأماكن الزيارة، ويلي التطوير العمل على خطة التأمين للرحلة.



وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن فتح أسواق جديدة للسياحة مطلوب في مصر حاليا، مشيرا إلى أنه تم فتح سوق للسياحة الصينية، إلى جانب دعم التعاون السياحي مع الدول العربية.

