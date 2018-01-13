عبد العزيز: ليس من اختصاص «العفو الرئاسي» الحكم على المتهم.. فيديو

قال محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة لا تحكم على المتهم "برئ أو مدان" إنما هذا دور القضاء، موضحا أنه سيتم الإعلان عن القائمة الرابعة من العفو بعد الانتهاء منها ومراجعتها من الجهات المعنية.



وأضاف «عبد العزيز» خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «أون اليوم» المذاع على قناة «أون لايف» أن لجنة العفو الرئاسي ليست قضائية ولكنها استشارية لإعطاء الشباب المحبوسين في قضايا التظاهر فرصة أخرى طالما لم يعتد أو يخرب.



وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى أن الدولة بدأت تشهد حالة من الاستقرار السياسي خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أن معظم القضايا التى تبحث فيها اللجنة متعلقة بالتظاهر والرأي، ويتم مراجعتها من أكثر من جهة للإعلان عنها.



ولفت إلى أنه يتم حاليا التحضير لـ «القائمة الرابعة» للشباب المفرج عنهم، مشددا على أن هناك معايير أساسية عند اللجنة حتى لا يكون هناك أخطاء، ويتم مراجعة كل القوائم جيدا للتأكد من عدم ارتكاب اي مخالفات اخرى بعد العفو.