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أخبار البلد

دبلوماسي : تصريحات ترامب ضد "دول افريقيا "يضر بالسياسة الخارجية الأمريكية

السبت 13/يناير/2018 - 11:10 م
ترامب- ارشيفية
ترامب- ارشيفية
محمود نوفل
انتقد السفير نبيل بدر ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، وصف الرئيس الامريكي دونالد ترامب دول القارة السمراء بأنها "دول حثالة ، مشيرا الي انه ليس من المقبول تلك التصريحات التي من شأنها التقليل من شعوب افريقيا والتي تعد من اقدم شعوب الكرة الأرضية.

وأوضح بدر في تصريحات خاصة ل"صدي البلد " أن وصف ترامب لشعوب القارة السمراء بأنهم دول حثالة سيلحق الضرر ليس فقط بالسياسة الخارجية الأمريكية وإنما قد يهدم النموذج الأمريكي الذي تعودت عليه الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحرص دائما علي تسليط الضوء علي الحقوق والحريات ومحاربة العنصرية والبحث عن المساواة .

وبيًن الدبلوماسي المصري أن تلك السقطة التي وقع فيها الرئيس الأمريكي ترامب سوف تؤثر علي الصورة الذهنية للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تعد بمثابة ضربة قاسمة لهيكل الدولة الأولي في الحريات علي مستوي العالم.

وكان ديك دوربن عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي كان قد أكد أن الرئيس الأمريكي المريكي قد استخدم في أحد إجتماعاته تعبيرا بأن الدول الأفريقية "حثالة الدول".

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