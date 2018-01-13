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وكيل النواب: شريف إسماعيل باقٍ فى منصبه .. فيديو

السبت 13/يناير/2018 - 11:12 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن الدكتور علي عبد العال دعا المجلس للانعقاد بجلسة طارئة لعرض التعديلات الوزارية، لافتا أن هناك فرقا بين التغيير الوزاري والتعديل الوزاري.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج « هنا العاصمة» المذاع علي فضائية « سي بي سي »، وتقدمه الإعلامية « لميس الحديدي »، أن رئيس الوزراء باق فى منصبه ، لان الدعوة لأعضاء البرلمان مكتوب فيها تعديل وزاري مما يعني أن رئيس الوزراء باق في منصبه.

وأوضح سليمان، أن التعديلات الوزارية لا يعرفها النواب وسوف تعرض عليهم صباح الغد، مشيرا ان من حق النواب الاعتراض على المرشحين الجدد.

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