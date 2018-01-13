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شاهد.. خالد صلاح يجري حوارا مع ممثلين للقوى السياسية حول رؤيتهم للتعديل الوزاري الجديد

السبت 13/يناير/2018 - 11:19 م
خالد صلاح
خالد صلاح
كريـم الخطـيب
قدم الإعلامي خالد صلاح فقرة خاصة من برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» عن آراء القوى السياسية في وزراء مصر.

واستضاف «صلاح» عددا من أعضاء مجلس النواب وهم أيمن أبو العلا عضو حزب المصريين الاحرار، ومحمد أبو حامد النائب عن ائتلاف دعم مصر، وأشرف رشاد عضو بحزب مستقبل وطن، و تناقشوا حول رؤيتهم وتقييمهم للوزراء الحاليين والتعديل الوزاري المرتقب، كما تطرقوا أيضا إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشاد الجميع بأداء المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء، وأنه لا غبار عليه، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف فهو مسئول مقاتل ومجتهد، والمهندس خالد عبد العزيز مسئول سياسي من الطراز الرفيع، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يحظى بالإجماع، وغادة والي مجتهدة وتمثل مصر، وخالد فهمي وزير البيئة لا يجدون ما يلمسونه من الوزارة، وامكانياته ضعيفة ولكنه متحدث لبق، والدكتور احمد عماد وزير الصحة يكفيه تاريخه ومشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والدكتورة سحر نصر متميزة في التعاون الدولي ولكنها ضعيفة في الاستثمار، و حلمي النمنم وزير الثقافة غير مناسب في هذا المكان، ياسر القاضي وزير الاتصالات مسئول رائع ولبق، المهندس طارق الملا وزير البترول وزير ناجح، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة لا خلاف عليها وشاطرة، وطارق قابيل وزير الصناعة لم يعمل الطفرة المرجوة، ومازال هناك اعاقة ولم ينجز، وشريف فتحي وزير الطيران مسئول مجتهد، المهندس عمرو الجارحي وزير المالية « لديه خبرة جيدة ولكن يفك إيده شويه».

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شاهد.. خالد صلاح يجري حوارا مع ممثلين للقوى السياسية حول رؤيتهم للتعديل الوزاري الجديد

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