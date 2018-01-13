لاعب الأهلى عمرو بركات ينتقل إلى سموحة

انهى مسئولو فريق سموحة السكندري اتفاقهم مع عمرو بركات،لاعب فريق الكرة الاول بنادي الاهلي،من اجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



واكدت مصادر خاصة ان اللاعب و وكيل اعماله عقد جلسة خاصة مع فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة من اجل الاتفاق على بنود التعاقد.



ومن المقرر ان يعقد عمرو بركات جلسة خاصة مع مسئولي النادي الاهلي خلال الساعات القليلة المقبلة من اجل حسم انتقاله الي الفريق السكندري.



ويذكر ان حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الاهلي سبق وان اكد ان عمرو بركات هو اخر اللاعبين الراحلين عن الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.