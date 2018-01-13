تعليم كفر الشيخ: 5 طلاب وراء واقعة تمزيق أوراق الإجابة بسيدي سالم

كشف صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن قيام مباحث سيدي سالم بإلقاء القبض على 5 طلاب، بمدرسة منشأة عباس الثانوية وعامل مدرسة في واقعة كسر أقفال كنترول الصف الثاني الثانوي وتمزيق أوراق الإجابة، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم للنيابة العامة.



وقال "عثمان"، خلال بيان، سيتم إعلان الطلاب غدًا الأحد، بمواعيد الامتحانات التي ستجرى لهم في المواد التي تم تمزيق أوراق الإجابة فيها، ولمدة 4 أيام ابتداء من السبت الموافق 20 يناير حتى 23 يناير الجاري.



وكان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، قد أحال الواقعة للنيابة الإدارية، وإجراء اختبارات للطلاب في 6 مواد التي تعرضت أوراق الإجابة فيها للتمزيق من 20 يناير الجاري حتى 23 من الشهر نفسه.