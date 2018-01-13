ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تعليم كفر الشيخ: 5 طلاب وراء واقعة تمزيق أوراق الإجابة بسيدي سالم

السبت 13/يناير/2018 - 11:11 م
صدى البلد
محمود زيدان
كشف صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن قيام مباحث سيدي سالم بإلقاء القبض على 5 طلاب، بمدرسة منشأة عباس الثانوية وعامل مدرسة في واقعة كسر أقفال كنترول الصف الثاني الثانوي وتمزيق أوراق الإجابة، مشيرًا إلى أنه تم إحالتهم للنيابة العامة. 

وقال "عثمان"، خلال بيان، سيتم إعلان الطلاب غدًا الأحد، بمواعيد الامتحانات التي ستجرى لهم في المواد التي تم تمزيق أوراق الإجابة فيها، ولمدة 4 أيام ابتداء من السبت الموافق 20 يناير حتى 23 يناير الجاري.

وكان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم، السبت، قد أحال الواقعة للنيابة الإدارية، وإجراء اختبارات للطلاب في 6 مواد التي تعرضت أوراق الإجابة فيها للتمزيق من 20 يناير الجاري حتى 23 من الشهر نفسه.

ترشيحاتنا

شاهد.. فاروق جعفر يكشف عن أفضل 3 حراس مرمى في الدوري المصري

«جامعة المنصورة» تكشف تفاصيل انسحاب طلاب الطب من امتحان الجراحة

شاهد.. موقف مرتضى منصور من الإخوان حال فوزه بالرئاسة

لاعب الأهلى عمرو بركات ينتقل إلى سموحة

كريم السبكي لـ «صدى البلد»: لا أعلم شيئا عن إصابة ياسمين صبري

"طوارئ" في البرلمان لنظر خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزاري.. غدا

علي جمعة: 4 أخطاء ارتكبها الألباني وربنا يسامحه

ماريا قحطان تتفوق على التوأم فى برنامج "ذا فويس كيدز".. فيديو

فضيحة رشوة جديدة في «الفيفا» تطارد قطر .. و"بن همام" يعترف

دينا وليلى علوي تثيران الجدل بـ «الباروكة».. صور

مصطفى بكري يفجر مفاجأة حول استمرار شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة .. فيديو

موشيه كحلون يطيح بـ"نتنياهو" ويتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق كوبري بالمنوفية بسبب هبوط أرضي مفاجئ.. صور

هكذا يقضي الأمير هاري وميجان ماركل نهارهما خلال فترة الخطوبة

إطلالات جريئة لـ"درة" فى عيد ميلادها.. صور

مدبولي: العاصمة الإدارية كانت حلما وتحقق.. صور

شاهد.. تشطيبات فيلات وشقق العاصمة الإدارية الجديدة

فيديو

تعرف على الرمز الانتخابي واسم حملة مرتضى منصور حال ترشحه للرئاسة .. فيديو
مرتضى منصور: « لو فزت بالرئاسة هسيب الزمالك عشان خاطر الأهلاوية» .. فيديو
مرتضى منصور: «هفتح القضية 250 .. ولو أمريكا قطعت المعونة مافيش كامب ديفيد» .. فيديو
خالد صلاح: جلسة مبكرة للبرلمان للتصويت على التعديل الوزاري.. فيديو
شاهد.. خالد صلاح يجري حوارا مع ممثلين للقوى السياسية حول رؤيتهم للتعديل الوزاري الجديد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟