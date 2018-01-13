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أخبار العالم

إيداع الوليد بن طلال سجن الحائر شديد الحراسة

السبت 13/يناير/2018 - 11:06 م
صدى البلد
أحمد محرم
أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن السلطات السعودية أودعت رجل الأعمال والملياردير الأمير الوليد بن طلال سجن الحائر شديد الحراسة، بعد رفضه دفع مبلغ يساوي 728 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة، كان "بن طلال" قد اعتُقل قبل أكثر من شهرين مع عدد كبير من الأمراء والمسئولين في المملكة، واحتجزتهم السلطات في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض، في إطار حملة لمكافحة الفساد.

وكانت وسائل إعلام دولية عدة قد أشارت إلى أن الوليد بن طلال يرفض التوصل إلى تسوية مع السلطات السعودية، بخلاف أمراء ومسئولين آخرين أُفرج عنهم بعد التصالح مع السلطات ورد مبالغ يُشتبه في حصولهم عليها بطرق غير مشروعة.

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