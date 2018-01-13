إحالة مدير ووكيلي مدرسة للمحاكمة لتشاجرهم أمام التلاميذ

أحالت النيابة الإدارية، مدير ووكيلي إحدى مدارس التعليم الأساسي، للمحكمة التأديبية؛ بسبب الإحتفاظ بخاتم شعار الجمهورية وتشاجرهم وتبادلا الضرب والألفاظ غير اللائقة أمام التلاميذ.



أكد تقرير الاتهام أن المتهمين الثلاثة خالفوا القواعد والتعليمات المخزنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.



كشفت التحقيقات أن مدير مدرسة نجع هيرماس للتعليم الأساسي قام بنقل ما بعهدته من خاتم شعار الجمهورية وختم البصمة الى المتهم الثاني دون إتباع الإجراءات الواجبة.



وتبين أن وكيل شئون الطلاب بالمدرسة احتفظ واستخدم خاتم شعار الجمهورية وختم البصمة رغم كونه غير مختص بذلك وتعد بالقول والضرب حيال المتهم الثالث أثناء العمل.



وجاء في أوراق القضية أن وكيل المدرسة تعدى بالقول والشروع في الضرب على المتهم الثاني ولم يقم بتدريس مادة تخصصه وفق جدول الحصص المسند له وسمح للتلاميذ بمغادرة المدرسة قبل انتهاء مواعيد اليوم الدراسي.



انتهت التحقيقات إلى إحالة المتمين الثلاثة للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

