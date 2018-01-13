صحيفة إسبانية: صلاح يعلم باهتمام ريال مدريد لضمه في صفقة تبادلية

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، يعلم باهتمام فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بالحصول على خدماته، غير أن المفاوضات لن تبدأ إلا في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.



وأوضح موقع "دون بالون" الإسباني أن إدارة ريال مدريد لديها اهتمام كبير باللاعب المصري، ولذلك سيقوم بيريز خلال الفترة المقبلة بالتجهيز من أجل الحصول على خدمات اللاعب.



وأكد الموقع أن محمد صلاح يعلم باهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته، وأن النادي من الممكن أن يستخدم جاريث بيل ليضم صلاح في صفقة تبادلية دون دفع مقابل مادي.



واستطاع محمد صلاح خلال الموسم الحالي مع ليفربول أن يحرز 23 هدفا في مختلف البطولات خلال 29 مباراة له مع الفريق.