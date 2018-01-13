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بنات البلد

ريجيم مخصص لأصحاب فصيله الدم AB

السبت 13/يناير/2018 - 11:24 م
صدى البلد
أمل مجدى
قدمت دكتورة العلاج الطبيعى والسمنه سالى ماهر القبلاوى رجيم يناسب أصحاب فصيلة الدم AB..

الافطار :
كوب شاى باللبن منزوع الدسم + بيضه مسلوقه
او 2 ملقعه جبن قريش + 1 عيش سن
بين الوجبات :
كوب عصير( اناناس – كيوى – ليمون – تفاح )
الغدا ء:
قطعه ارانب او 2 قطعه كبده او 2 شريحه ديك رومى + طبق سلطه خضراء (خس - خيار – جزر – كرفس – بصل )
1 علبه تونه لايت + طبق خضار مسلوق ( كرفس – كرنب – جزر – باميه – سبانخ – بروكلى )
بين الوجبات
1 ثمره ( تفاح – كيوى – كمثرى – يوسفى )
العشاء:
1 كوب زبادى لايت + ملقعه شوفان او 2 ثمره فاكهه ( تفاح – كيوى _ كمثرى )
ملحوظه يمكن تناول المشروبات الاتيه
( جنزبيل – شاى اخضر – نعناع – قرفه )

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