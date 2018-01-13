ريجيم مخصص لأصحاب فصيله الدم AB

قدمت دكتورة العلاج الطبيعى والسمنه سالى ماهر القبلاوى رجيم يناسب أصحاب فصيلة الدم AB..



الافطار :

كوب شاى باللبن منزوع الدسم + بيضه مسلوقه

او 2 ملقعه جبن قريش + 1 عيش سن

بين الوجبات :

كوب عصير( اناناس – كيوى – ليمون – تفاح )

الغدا ء:

قطعه ارانب او 2 قطعه كبده او 2 شريحه ديك رومى + طبق سلطه خضراء (خس - خيار – جزر – كرفس – بصل )

1 علبه تونه لايت + طبق خضار مسلوق ( كرفس – كرنب – جزر – باميه – سبانخ – بروكلى )

بين الوجبات

1 ثمره ( تفاح – كيوى – كمثرى – يوسفى )

العشاء:

1 كوب زبادى لايت + ملقعه شوفان او 2 ثمره فاكهه ( تفاح – كيوى _ كمثرى )

ملحوظه يمكن تناول المشروبات الاتيه

( جنزبيل – شاى اخضر – نعناع – قرفه )