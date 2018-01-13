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شاهد.. موقف مرتضى منصور من الإخوان حال فوزه بالرئاسة

السبت 13/يناير/2018 - 11:12 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
رقية محمد
قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن أى فرد يده ملوثة بالدماء وخان الوطن لا عفو عنه، مشددا على أن من قتل ضابطا وجنديا كيف يمكن العفو عنه، مؤكدا أن محمد مرسى أصدر قرارا بالعفو عن الإرهابيين، مشيرا إلى أنه فى حال فوزه بانتخابات الرئاسة لن يعفو عن أعضاء الجماعة الإرهابية.

وأضاف منصور خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أنه لا أمانة لمن خان، مشددا على أن التزوير خلال حكم الجماعة الإرهابية فى الانتخابات البرلمانية كان أكثر مما حدث فى عهد الرئيس الأسبق مبارك ، فمن يريد تدمير وتخريب البلاد يترك مصر ويذهب لتركيا أو إيران.

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