دينا وليلى علوي تثيران الجدل بـ «الباروكة».. صور

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عدة صور للفنانة الإستعراضية دينا، والفنانة ليلى علوي خلال إحدى الحفلات التي اعتمدت على فكرة ارتداء «الباروكة» للحاضرات في الحفل، بأشكال مختلفة.



الصورة أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ظهرت دينا وليلى علوي في الحفل بشكل مختلف غير من ملامحهما بسبب ارتداء «باروكة» غريبة الشكل، إذ ظهرت دينا بـ «باروكة» صفراء، وارتدت ليلى علوي «باروكة» حمراء.



الحفل شهد حضور عدد كبير من الفنانين وشخصيات المجتمع، وهو حفل خاص حمل اسم «باروكة بارتي»، كنوع من أنواع الحفلات التنكرية.