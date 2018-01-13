ميني تشيز كيك الشوكولاتة من الشيف نيفين عباس

قدمت الشيف نيفين عباس طريقة مميزة لعمل مينى تشيز كيك الشيكولاتة قدميها لأسرتك ..



المقادير..

طبقة البسكويت (الطبقة الأولى):

كوب ونصف من البسكويت بالشوكولاتة

100 جرام من الزبدة



مقادير طبقة كريمة الشوكولاتة (الطبقة الثانية):

200 جرام من الجبن الكريمى

120 جرام من الشوكولاتة

نصف كوب من الحليب المكثف

2 حبة من البيض الطازج

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا



للتزيين (الطبقة الثالثة والأخيرة) إختيارية ويمكن الإستغناء عنها:

100 جرام من الشوكولاتة

50 ملل من الكريمة

قليل من التوت الأحمر (بحسب الرغبة)

حبات شوكولاتة بالحليب (بحسب الرغبة)

كريمة مخفوقة (بحسب الرغبة)



الطريقة:

نقوم أولًا بتسخين الفرن على الحرارة المتوسطة (200 درجة) ويترك ليسخن

نقوم بطحن البسكويت ناعم

ثم نحضر إناء ونضع به الزبدة

ترفع الزبدة على النار وتترك حتى تذوب

نأخذ الزبدة ثم نقوم بوضعها للبسكويت المطحون

يقلب جيدًا حتى يتشرب البسكويت الزبدة

نقوم بإحضار الصينية الخاصة بعمل الكب كيك أو المافن

ثم نقوم بوضع أوراق الكب كيك بكل وحدة من الصينية

نضع مقدار ملعقة من البسكويت فى كل ورقة

ثم نقوم بالضغط قليلًا عليها بواسطة ملعقة حتى تتساوى

نبدأ فى تحضير خليط الشوكولاتة

نقوم بخفق الجبن الكريمى بواسطة المضرب أو فى العجان حتى تصبح ناعمة وكريمية

يضاف لها الحليب المكثف المحلى وتخفق حتى تتجانس المكونات معًا جيدًا

نقوم بتذويب الشوكولاتة فى حمام مائى (بان مارى)

ثم توضع الشوكولاتة بعد تذويبها على خليط الجبن والحليب المكثف

تخفق جيدًا ثم نقوم بوضع الفانيليا لها

نضع البيض للخليط الواحدة تلو الأخرى وتخفق المكونات حتى تتداخل وتصبح ناعمة

نقوم بواسطة ملعقة الآيس كريم بوضع مقدار ملعقة من الخليط فوق كل حبة من البسكويت بالصينية

تخبز فى الفرن على الرف الأوسط لمدة 15 – 18 دقيقة أو حتى تمام النضج

تخرج من الفرن وتترك لتبرد لمدة نصف ساعة

ثم توضع فى الثلاجة وتترك لتبرد ساعتين

تسخن الكريمة

ثم توضع لها الشوكولاتة وتقلب

بعد أن تبرد يوضع على وجه كل حبة من التشيز كيك قليلًا من صوص الشوكولاتة

ثم يزين بقليل من الكريمة المخفوقة وتوضع حبة من التوت الأحمر وتقدم