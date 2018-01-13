مرتضى منصور: «هفتح القضية 250 .. ولو أمريكا قطعت المعونة مافيش كامب ديفيد» .. فيديو

قال المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك ، إنه سيعيد فتح القضية 250 حال فوزه فى الانتخابات الرئاسية ، مشددا على انه سيعيد فتحها فورا وليس لديه خوف من أحد ، فأمريكا ليست "بعبع" - حسب تعبيره -.



وأضاف منصور خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامى احمد موسى فى برنامج « على مسئوليتى » المذاع على قناة « صدى البلد » أن أمريكا لا تمنح مصر شيئا، وعندما تقرر قطع المعونة يكون الرد عدم وجود كامب ديفيد فالاتفاقية مرتبطة بالمعونة، مشددا على ان امريكا دمرت العام العربى ونرى الآن ما يطلق عليه الخريف العربى.

