أسطورة فرنسا ونجم ليفربول السابق :أنا مشجع كبير لـ "محمد صلاح"

أعلن تييري هنري أسطورة أرسنال ومحلل شبكة "سكاي سبورتس" أنه "مشجع كبير" لنجم ليفربول والمحترف المصري محمد صلاح، مشددا أنه التهديد الرئيسي لسلسلة مانشستر سيتي في عدم الهزيمة التي استمرت لـ22 مباراة، منذ بداية الموسم.



ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول يوم الأحد في أنفيلد، فى مباراة ستشهد عودة الأفضل في إفريقيا من إصابة بسيطة ليقول هنري حسب "سكاي سبورتس": "رحل فيليبي كوتينيو، ومازال لديهم فيرمينو وصلاح وماني. هذا ليس ثلاثي سيء، ربما تفضل وجود كوتينيو كرقم 10 خلفه لكن أليكس أوكسليد تشامبرلين موجود وآدم لالانا عاد. سيفتقدون كوتينيو بالتأكيد بالنظر لعدد الأهداف التي سجلها من خارج المنطقة ولكنهم سيستمرون وليفربول سيظل دائما ليفربول".



وأضاف "أكثر ما يجذبني في ثلاثي ليفربول الأمامي هو صلاح، أراه التهديد الحقيقي لسلسلة عدم هزيمة سيتي".



وأشار "قلت في بداية الموسم إن صلاح يمكنه أن يكون كوتينيو الجديد دون أن أعلم أن كوتينيو سيرحل، ما أحبه في صلاح أنه لا ينزل لاستلام الكرة بل دائما يركض خلف المدافعين، لا تريد دائما أن تفعل ذلك لكنه دائما ما يفعل ذلك".



وأكمل "بالنظر للأهداف التي سجلها، الأمر مرعب، ولكنه أهدر الكثير وإن عمل على الهدوء يمكنه أن يدمر الفرق بشكل أكبر، لأنني أظن أنه أهدر أهدافا أكثر مما سجل".



وأردف "الأهداف التي أهدرها صلاح أسهل من التي سجلها، ولكنني مشجع كبير له وأرى أنه يقدم موسما رائعا مع ليفربول".



وسجل صلاح 23 هدفا وصنع 8 في 29 ظهور مع ليفربول في موسمه الأول مع الفريق.



ويرى هنري أن ليفربول بإمكانه أن يكون أول فريق يلحق هزيمة محلية بمانشستر سيتي هذا الموسم، بالنظر لمباراة الفريقين الأولى التي انتهت 5-0 لصالح سيتي بعد طرد ساديو ماني.



وقال: "كنت أود مشاهدة هذه المباراة دون طرد ماني لأن ليفربول كان جيدا للغاية، الأمر كان ممتعا إلى أن طرد ماني".



وشدد هنري على "سيتي عانى أمام فريق مثل بريستول سيتي، بورنموث، ساوثامبتون، وست هام، هادرسفيلد، تلك المواجهات ضد الفرق الأقل بينما ضد تشيلسي مثلا سيطروا تماما، ولكن ضد ليفربول قبل طرد ماني كان هناك أمر ما، ليفربول هدد سيتي".



وأضاف "سيكونوا أقوى في الخلف بعد ضم فان ديك، الناس تركز على عدد الأهداف التي يسجلها الفريق ولكن الأهم هو عدد الأهداف التي لا يستقبلها".



وأتم "أظن أن فان ديك سيقدم شيئا كبيرا ولهذا ضموه، لأنه لاعب كرة رائع وقائد جيد".