شاهد.. نانسى عجرم ترقص على أصوات "ذا فويس كيدز"

تفاعلت الفنانة نانسى عجرم مع الثلاثى ليل القرص وآدم الهداجي وتاليا برهوش ورقصت على انغام اغنية اجنبية بعنوان you are that i want اختارها لهم الفنان تامر حسنى وقد اجاد فى تقديم الاغنية بشكل جيد وذلك فى الحلقة السابعة من برنامج "ذا فويس كيدز" من مرحلة المواجهة.



ووضع تألق الثلاثى تامر حسنى فى مأزق صعب حيث لم يستطع الاختيار بينهم حتى انه لجأ الى الفنان كاظم الساهر الذى حاول بشكل غير مباشر ان يوجه اختياره وفى النهاية قرر تامر اختيار المتسابق ادم الهداجى ليكمل مه المرحلة الباقية من برنامج "ذا فويس كيدز"