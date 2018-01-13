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اقتصاد

جمارك بورسعيد تحبط 14 محاولة لتهريب بضائع متنوعة بـ18.6 مليون جنيه

السبت 13/يناير/2018 - 11:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
أحبطت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية برئاسة أحمد درويش، 14 محاولة تهريب 17 بيانا جمركيا لأصناف (أقمشة، مولدات كهربائية، أدوات صحية، أحذية وشنط) قادمة من الصين عبر منفذ بورسعيد بقيمة 18.6 مليون جنيه.

وذكر مصدر جمركي بارز، أن تلك البضائع تم الافراج عنها مؤقتا تحت التحفظ لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، ليتم تشكيل لجنة من (السعيد الديداموني،أحمد أبو ذكرى،خالد علي سالم، أحمد سالم، محسن الجندى، وليد الزند ،أحمد رشيد المحمدي) وتحرير 14 محضر تهرب واخطار عصام معوض رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب، لإتخاذ الإجراءات القانونية.

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