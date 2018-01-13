غضب عارم من التوءم على "حلبية" عقب تصريحاته الأخيرة

سادت حالة من الغضب لدى الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة المدير الفني حسام حسن عقب تصريحات سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي وهو مناقشة حسام حسن علي تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحفي بشأن نادي الزمالك.



وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن هناك نية لدى التوءم حسام وإبراهيم حسن لاتخاذ موقع حاسم عقب مباراة وادي دجلة القادمة في الدوري المصري، قد تكون استقالة جماعية للجهاز الفني للنادي المصري اعتراضا علي موقف سمير حلبية رئيس النادي المصري وعدم رده على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك الأخيرة وهجومه عليهما.



وكان مرتضى منصور قد شن هجوما عنيفا علي التوءم ، وطالب سمير حلبية رئيس النادي المصري بمحاسبتهما.