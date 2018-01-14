مصادر: الوليد بن طلال عرض على السعودية «تبرعاً» دون اعتراف بالأخطاء

قال مسؤول سعودي رفيع، إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال الذي جرى توقيفه قبل شهرين في حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.





وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية، إن الأمير الوليد عرض رقمًا معينًا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.



