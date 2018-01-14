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محافظات

الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي في الهندسة بمنتصف فبراير

الأحد 14/يناير/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
شمس يونس
تستضيف محافظة الأقصر أحد المؤتمرات الدولية الكبرى فى مجال الهندسة المدنية ، والذى يأتى بعنوان المؤتمر الدولي الرابع لتحسين الأرض والتحكم الأرضي.

ويعقد المؤتمر فى النصف الثانى من شهر فبراير من العام المقبل ولمدة 4أيام، ويعد هو الرابع من سلسلة مؤتمرات دولية تم عقدها مسبقًا فى دول أستراليا وسنغافورة والصين.

يرأس المؤتمر الدكتور محمد الغريب صقر أستاذ الهندسة بجامعة طنطا، ومن المقرر أن يحضرة قرابة 500 عالم من ىالمتخصصيين فى مجال المؤتمر من داخل وخارج مصر، وشباب الباحثين فى هذا المجال.

ويأتى المؤتمر تحت رعاية الجمعيتين الدولية والمصرية لميكانيكا التربة وهندسة الاساسات ، وبدعم علمى من بعض الجمعيات الدولية الآخرى فى مجالات مختلفة مثل الآنفاق والمنشآت التحت أرضية ، واستصلاح الأراضى وتحسين التربة للمنشآت ، ومواجهة المخاطر الطبيعية مثل الزلازل.

ويشمل المؤتمر جلسات علمية وورش عمل للمؤتمر يحضرها كبار علماء دوليين من المتخصصين فى هذا المجال الدقيق من تخصصات الهندسة المدنية ، كما يشمل المؤتمر يومًا لعقد مؤتمر علمى لشباب الباحثين بمصر والعالم فى نفس مجال تخصص المؤتمر ، ويتخلله بعض الزيارات العملية لمشاريع هندسية متميزة ، وكذا زيارات ترفيهية للمعالم الآثرية والسياحية لعائلات العلماء من خارج مصر وداخلها.

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