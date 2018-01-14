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أسعار اليوم.. تباين الخضراوات.. واستقرار الذهب والدولار والعملات العربية والأجنبية

الأحد 14/يناير/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
  • الطماطم 3.25 جنيه للكيلو
  • عيار 21 يسجل 655 جنيها للجرام
  • الدولار يسجل نحو 17.84 جنيه

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأحد، في سوق العبور، فسجلت الطماطم 3.25 جنيه للكيلو، والبطاطس 2.5 جنيه، والخيار 3.5 جنيه، والبصل 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفاصوليا 4 جنيهات، والبسلة 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البرتقال 3.5 جنيه، واليوسفي 2.5 جنيه، والفراولة 8 جنيهات، والتفاح الأمريكي 18 جنيها، وسجل سعر الجوافة 8 جنيهات، وبلغ سعر الفراولة نحو 7 جنيهات، ويجل سعر الكاكا نحو 7 جنيهات.

من ناحية أخرى، استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، وسجل أعلى سعر في البنك الزراعي المصري، حيث سجل نحو 17.84 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديث، سجل سعر الدولار في بنوك "أبو ظبي الإسلامي، والاستثمار العربي، وعودة، والمصري الخليجي، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، وبنك سايب، والمشرق" 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنوك "كريدي أجريكول، والأهلي الكويتي، وإتش إس بي سي، وأبوظبي الوطني، ومصر إيران للتنمية" نحو 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه اليوم طبقا للأسعار التي حددها البنك المركزي المصري، ليسجل سعر صرف الريال السعودي 4.7077 جنيه للشراء و4.7346 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 58.4897 جنيه للشراء و59.8736 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فوصل عند 4.8069 جنيه للشراء و4.8342 جنيه للبيع.

ةاستقرت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم، وفقا لأسعار الصرف في البنك المركزي المصري، إذ سجّل اليورو 21.1586 جنيه للشراء، و21.2855 جنيه للبيع، وسجّل الجنيه الإسترلينى 23.7910 جنيه للشراء، 23.9329 جنيه للبيع، وسجّل الفرنك السويسرى 18.0473 جنيه للشراء و18.1551 جنيه للبيع.

وبلغ الين الياباني "100 ين" 15.8049 جنيه للشراء و15.8987 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر صرف اليوان الصينى 2.7129 جنيه للشراء و2.7308 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال مستهل التعاملات الصباحية، حيث وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 561.40 جنيه للجرام، وعيار 21 سجل 655 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 14 سعر 437 جنيها للجرام، والذهب عيار 24 سجل 748.55 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5240 جنيها، وسجل السعر العالمي للأوقية نحو 1338 دولارا.

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