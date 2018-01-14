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محافظات

وكيل الأوقاف بالغربية يشكل لجنة لفحص مسجد غرق فى مياه الصرف.. صور

الأحد 14/يناير/2018 - 11:18 ص
صدى البلد
محمد عبد الخالق
أصدر الشيخ بكر صالح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم توجيهاته إلى مساعديه، بضرورة تشكيل لجنة لمعاينة مسجد "الحاجة فاطمة هانم" بقرية منشأة جنزور التابعة لمدينة طنطا، في محافظة الغربية، على أرض الواقع.

كما شدد "صالح" أن المديرية لا تدخر جهدا فى الصيانة الدائمة للمساجد حفاظا على صالح المواطنين.

وكان مصلى السيدات الخاص بالمسجد بذات القرية في محافظة الغربية، غرق فى مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى الامتناع عن الصلاة فيه، وأثار ذلك غضب واستياء المواطنين، وناشدوا المسئولين بسرعة التدخل وعمل صيانة للمسجد، من المياه التى تغرقه بشكل مستمر.
وكيل الأوقاف بالغربية يشكل لجنة لفحص مسجد غرق فى مياه الصرف.. صور
وكيل الأوقاف بالغربية يشكل لجنة لفحص مسجد غرق فى مياه الصرف.. صور

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