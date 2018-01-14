وكيل الأوقاف بالغربية يشكل لجنة لفحص مسجد غرق فى مياه الصرف.. صور

أصدر الشيخ بكر صالح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية اليوم توجيهاته إلى مساعديه، بضرورة تشكيل لجنة لمعاينة مسجد "الحاجة فاطمة هانم" بقرية منشأة جنزور التابعة لمدينة طنطا، في محافظة الغربية، على أرض الواقع.



كما شدد "صالح" أن المديرية لا تدخر جهدا فى الصيانة الدائمة للمساجد حفاظا على صالح المواطنين.



وكان مصلى السيدات الخاص بالمسجد بذات القرية في محافظة الغربية، غرق فى مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى الامتناع عن الصلاة فيه، وأثار ذلك غضب واستياء المواطنين، وناشدوا المسئولين بسرعة التدخل وعمل صيانة للمسجد، من المياه التى تغرقه بشكل مستمر.

