وصول وسفر 641 راكباً وتداول 78 شاحنة بميناء نويبع البحري

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناء نويبع البحرى شهد اليوم وصول وسفر 641 راكباً وتداول 78 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين آيلة وبريدج و على متنهم 206 ركاب و16 براداً و2 تريلا و1 سيارة و2 باص جيت.





بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 328 راكباً و15 برادًا و1 تريلا و2 سيارة فيما غادرت السفينتان آيلة وبريدج وعلى متنهم 107 ركاب و23 براد و21 تريلا و1 سيارة.



