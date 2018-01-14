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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح : هل يجوز الدعاء في جميع الأمور حلالها وحرامها ؟

الأحد 14/يناير/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء نوع من أنواع العبادة وذلك كما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «الدعاء مخ العبادة».

وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونه : هل يجوز الدعاء فى كل الامور حلالها وحرامها ؟"، أن الدعاء نوع من أنواع العبادات بل قالوا أن من أعظم العبادات أن ترفع يديك لله تعالى وتدعو، لذلك يجوز للإنسان أن يدعو ربه فى كل الأمور إلا الأمور المحرمة والمكروهة حيث قال الإمام الدمياطي "ولا يدعو الإنسان ربه عن فعل المحرم أو فعل المكروة" لأنه بالدعاء هذا كأنه يريد من الله أن يبارك فى المحرم أو أن يزيد من المكروه.


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