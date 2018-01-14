«لاكتاليس» الفرنسية تسحب أكثر من 12 مليون علبة حليب أطفال في 83 بلدا

أعلن إيمانويل بيسنييه، رئيس مجلس إدارة شركة "لاكتاليس" الفرنسية لحليب الأطفال، اليوم، الأحد، أن الشركة قررت سحب أكثر من 12 مليون علبة حليب أطفال مجفف من الأسواق في 83 بلدا بعد تشخيص إصابات بالسالمونيلا.



وقال بيسنييه - في مقابلة مع دورية "لوجورنال دو ديمانش" الأسبوعية - إن هذه العملية ستخفف على الموزعين عملية فرز العلب، متعهدا بعد أن التزم الصمت لفترة طويلة منذ بدء هذه القضية بدفع تعويضات إلى كل العائلات المتضررة.



كما تعهد بيسنييه بالتعاون مع القضاء، مؤكدا أنه لم يكن ينوي العمل بطريقة أخرى، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه بعض المحلات التجارية بيع منتجات قد تكون ملوثة بعد الإعلان عن سحبها.



وأتاحت عملية مراقبة جرت في فرنسا العثور على علب حليب قد يكون ملوثا في محلات تجارية وصيدليات ودور حضانة ومستشفيات.



وتشير الأرقام الرسمية إلى إصابة 35 طفلا بالسالمونيلا بعد تناولهم حليبا أو مواد غذائية للأطفال الصغار من إنتاج مصنع تابع للاكتاليس، وقدمت مئات الشكاوى من آباء أطفال رضع في جميع أنحاء فرنسا، وتم فتح تحقيق في نهاية ديسمبر في اتهامات "بالتسبب بإصابات عن غير قصد" و"تعريض حياة آخرين للخطر".

