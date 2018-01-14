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رياضة

اليوم .. المقاصة في تجربة ودية أمام البنك الأهلي

الأحد 14/يناير/2018 - 11:09 ص
عماد سليمان
عماد سليمان
عمرو الحلوانى
قرر عماد سليمان المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، خوض مباراة ودية اليوم الأحد أمام فريق البنك الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي في الثالثة عصرا ضمن الاستعداد للقاء الاهلي يوم الاحد المقبل في الأسبوع 19 للدوري.

ويسعى المدير الفني المقاصة، خلال المباراة الودية الدفع بمجموعة اللاعبين البدلاء والوجوه الجديدة الذين تم تصعيدهم خلال الفترة الاخيرة لرغبته في الدفع ببعض العناصر الجديدة في مباراة الأهلي الأحد المقبل بالجولة الـ 19.

وافتتح فريق المقاصة مباريات الدور الثاني لمسابقة الدوري العام بتعادل سلبي مع فريق الأسيوطي.

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