ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 243 توك توك بدون ترخيص بحملة اليوم الواحد بالبحيرة

الأحد 14/يناير/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
قامت مديرية امن البحيرة برئاسة اللواء علاء عبدالفتاح مدير الأمن  بحملة اليوم الواحد بدائرة المديرية برئاسة قيادات المديرية وإدارة المرور وضباط وحدة مباحث المرور وفرع الأمن العام بالبحيرة .

أسفرت الحملة عن ضبط (243) دراجة بخارية (موتوسيكل ، توك توك) بدون لوحات معدنية أو تراخيص و دراجة بخارية (موتوسيكل) بدون لوحات معدنية ماركة حلاوة مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم شرطة كفر الدوار عن بلاغ المواطن محمد ع ز ص  كما تم ضبط (2195) مخالفة مرورية متنوعة.

وتحررت المحاضر اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة وجارى تكثيف الجهود واستمرار الحملات.

ترشيحاتنا

احذري من " 5 أدوية " تزيد من وزنك !!

سنغافورة: غرق سفينة في بحر الصين الجنوبي وفقدان شخصين

«الإسكان» تكشف عن خط القطار المعلق بالعاصمة الجديدة.. وتنفيذ 6 جامعات.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

تناول وجبة إفطار غنية بالألياف يساعد فى مكافحة التهاب المفاصل

رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وسر تشجيعها للأهلي وتشغل مسرح فاهيتا باستعراض غنائي..فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم

مدرب الأهلي يكشف موعد عودة مروان محسن للمشاركة بمباريات الأهلي

مستشار المفتى يوضح حكم قراءة الفاتحة على المتوفى

سعر الذهب اليوم.. فيديو

رانيا فريد شوقى في حوار لـ«صدى البلد»: «أبو العروسة» لا يقارن بـ«أم العروسة».. وطلبت وضع اسمى على التتر بشكل خاص.. وابتعاد العمل عن العنف والعشوائيات جذبني.. ولم أتعرض للظلم فى «قصر العشاق»

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"درة" تحتفل بعيد ميلادها بفستان أخضر قصير مع نجوم الفن.. صور

إغلاق كوبري بالمنوفية بسبب هبوط أرضي مفاجئ.. صور

هكذا يقضي الأمير هاري وميجان ماركل نهارهما خلال فترة الخطوبة

إطلالات جريئة لـ"درة" فى عيد ميلادها.. صور

مدبولي: العاصمة الإدارية كانت حلما وتحقق.. صور

فيديو

تعرف على تفاصيل إطلاق مبادرة "اسأل الرئيس"..فيديو
وزير الإسكان يتفقد نماذج تشطيبات الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية.. فيديو
شاهد.. رامي رضوان يكشف كواليس «8 الصبح» على الهواء
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟