ضبط 243 توك توك بدون ترخيص بحملة اليوم الواحد بالبحيرة

قامت مديرية امن البحيرة برئاسة اللواء علاء عبدالفتاح مدير الأمن بحملة اليوم الواحد بدائرة المديرية برئاسة قيادات المديرية وإدارة المرور وضباط وحدة مباحث المرور وفرع الأمن العام بالبحيرة .





أسفرت الحملة عن ضبط (243) دراجة بخارية (موتوسيكل ، توك توك) بدون لوحات معدنية أو تراخيص و دراجة بخارية (موتوسيكل) بدون لوحات معدنية ماركة حلاوة مبلغ بسرقتها في المحضر جنح قسم شرطة كفر الدوار عن بلاغ المواطن محمد ع ز ص كما تم ضبط (2195) مخالفة مرورية متنوعة.



