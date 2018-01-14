أطباء بريطانيون يحذرون من أزمة تسوس أسنان الأطفال

حذر أطباء الأسنان في بريطانيا، من ما وصفوه بـ "أزمة تسوس الأسنان لدى الأطفال"، حيث زادت عمليات الخلع بينهم بدرجة كبيرة بلغت أرقاما قياسية.



وأظهرت أحدث الأرقام أن جراحي الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، أزالوا ضعف عدد الأسنان من الأطفال والمراهقين تحت سن 18 عاما في انجلترا وهو رقم قياسي بلغ 42 ألفا و911 في 2016 - 2017، بمعدل 170 مرة يوميًا، ويزيد هذا الرقم بنسبة الخمس تقريبا (17%) عما تم تسجيله في عام 2012- 2013.



ودعا خبراء طب الأسنان، إلى اتخاذ إجراء حاسم من قبل المسؤولين فيما يتعلق بصحة الفم بالنسبة للأطفال مع ضمان تقليل النسبة المفرطة من الحلوى والسكريات التي يتناولونها، داعين أولياء الأمور إلى تشجيع أطفالهم لغسل أسنانهم مرتين يوميا بمعجون يحتوي على الفلورايد ومعاودة طبيب الأسنان.



ودعا أحد الخبراء - وفقًا لموقع صحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى ضرورة منع إعلانات التليفزيون عن الأطعمة الغنية بالدهون والسكر والملح قبل التاسعة مساء ووقف محلات الوجبات السريعة من أن تفتح بالقرب من المدارس والكليات.

