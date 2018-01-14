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أخبار العالم

تميم يمنح "إرهابي" ترقية إلى رتبة لواء أركان بالجيش القطري

الأحد 14/يناير/2018 - 11:18 ص
حمد بن فطيس المرى
حمد بن فطيس المرى
اميرة سالم
قررت السلطات القطرية ترقية حمد بن عبدالله بن فطيس المري إلى رتبة لواء ركن بالجيش القطري، وفق تغريدات القطري "عبدالله الوذين" على موقع الرسائل القصيرة "تويتر".

يشار إلى أن حمد بن عبدالله بن فطيس المري هو أحد قيادات الجيش القطري ولعب دورًا رئيسيًا بين قيادات تنظيم الحمدين الحاكم في قطر والميليشيات المتطرفة التي تحصل على دعم قطر في العديد من دول المنطقة، حيث تم نقله إلى قطاع القوات الخاصة في مارس 2017.

ووفق وسائل الإعلام المختلفة فان حمد بن عبدالله بن فطيس المري لعب دورا تخريبيا في ليبيا، حيث قام بدور بارز في مساندة ما يسمى بـ"ثوار ليبيا" لإسقاط نظام القذافي على إثر الانتفاضة التي شهدتها ليبيا في عام 2011، ثم قام بعد ذلك بدور رئيسي في التنسيق بين قيادات قطر، والميليشيات المتطرفة في ليبيا؛ كما شارك بنفسه في العديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها ليبيا في السنوات الماضية، كما أنه تم التقاط عدد من الصور له في ليبيا برفقة الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا داخل مجمع القذافي باب العزيزية بعد أن تم الاستيلاء عليه من قبل بلحاج.

يشار إلى أن " المرى" موضوع على قائمة الإرهابيين في الدول العربية الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب منذ شهر يونيو الماضي.

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