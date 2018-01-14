إقبال كبير على تحرير التوكيلات للرئيس السيسي بمطروح

شهدت مكاتب الشهر العقارى بمطروح إقبالا كبيرا من أهالى مطروح لتحرير التوكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



كما شهد مكتب الشهر العقارى بمدينة مرسى مطروح تدافع أعداد كبيرة تمثل جميع الفئات العمرية لأهالي المحافظة من عمد ومشايخ وعواقل والمرأة واعضاء مجلس النواب لتأييد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.



وأكد صلاح أبو شفيلة، من أهالى مطروح أن توجه إلى الشهر العقارى لتحرير توكيل للرئيس السيسى لاستكمال كافة الإنجازات التى تمت بمطروح بعد أن كانت منسية رأينا خلال الأربع سنوات الماضية تنفيذ مشروعات عملاقة بها.



وأضاف أن جميع قبائل مطروح تساند وتبايع الرئيس السيسى إيمانا أنه الوحيد القادر على النهوض بمصر وتحقيق التنمية وإعادة مصر لمكانتها الرائدة .