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محافظات

إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الأحد 14/يناير/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
ا ش ا
قررت هيئة ميناء الإسكندرية إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.
وقال مصدر مسئول بالهيئة إنه تقرر إغلاق البوغازين حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

وأكد انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع، على الرغم من إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الطقس.

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء بحري مدحت عطية مركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء الإسكندرية.

يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء الفيضة الكبيرة" وهي نوة شديدة الأمطار تستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.

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