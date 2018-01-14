محمد صلاح يقود «ليفربول» فى مواجهة «الثأر» أمام مانشستر سيتى.. اليوم

يدخل ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح فى مواجهة قوية للغاية عندما يستضيف مانشستر سيتى فى قمة مباريات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز والثأر من الهزيمة المدوية التي تعرض لها فى مباراة الدور الأول التي جمعت بين الفريقين بملعب "الاتحاد" بخمسة أهداف نظيفة، لتأمين موقعه فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، فى حين يتطلع مانشستر سيتي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم وحصد النقاط الثلاث من أجل قطع خطوة جديدة نحو حصد لقب "البريميرليج" هذا الموسم.