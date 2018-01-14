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محافظات

تداول 551 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر الشهر الماضي

الأحد 14/يناير/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
محمد الشريف
صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر ديسمبر الماضى تداول 551 ألف طن بضائع عامة بكمية وارد 331 ألف طن وصادر 220 الف طن بضائع.

حيث شهد ميناء السويس تداول 10 الاف طن بضائع وذلك من خلال استقبال 2000 طن بضائع ومغادرة 8 آلاف طن بضائع بينما شهد ميناء سفاجا تداول 290 الف طن بضائع من خلال استقبال 176 ألف طن ومغادرة 114 الف طن بضائع.

وفى نفس السياق ، شهد ميناء نويبع تداول 37 الف طن بضائع من خلال استقبال 9 آلاف طن ومغادرة 28 الف طن بضائع بنسبة زيادة 226 % فى الصادر عن الوارد فيما شهد ميناء الزيتيات وصول 144 ألف طن بوتاجاز وغادر ميناء القصير 70 ألف طن فوسفات.

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