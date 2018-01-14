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في دقيقة .. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

الأحد 14/يناير/2018 - 11:16 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض برنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف" ، اليوم الأحد ، قراءة سريعة لأهم مانشيتات الصحافة الصادرة صباح اليوم.

ونشرت جريدة "الأخبار" خبر بعنوان "مؤتمر حكاية وطن لعرض إنجازات السيسي خلال أيام" ، كما نشرت حوار مع محافظ شمال سيناء بعنوان "مزرعة سمكية لأبناء شهداء الروضة وأخري للإنتاج الحيوانى على مساحة 30 فدانًا".

كما نشرت الأخبار تحقيقًا عن السيارات بعنوان "فوضي يصنعها السماسرة"، وأيضًا تحقيق آخر بعنوان "مواطنون:شقا العمر لم يعد يكفى للحصول على شقة ".

ونشرت جريدة الشروق حوار مع وليد عباس معاون وزير الإسكان بعنوان "56 كليار جنيه استثمارات المجتمعات العمرانية العام القادم ..والبدء فى تنفيذها".

كما نشرت المصري اليوم حوارا مع داليا عبد القادر رئيس لجنة التنمية المستدامة بعنوان "رؤية اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات".

ومن أهم ماجاء بجريد الشروق صباح اليوم ملف بعنوان "عامان على برلمان 30 يونيو ..والمهمة ثقيلة"و "النواب يدقون جرس الإنذار ضد القروض" ، ونشرت جريدة الدستور صورة لطلاب يذاكرون بالمترو معلقين "اللى ذاكر ذاكر".

ونشرت جريدة اليوم السابع احصائيات بعنوان "كارثة..مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى حالات الطلاق".

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