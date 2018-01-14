«قيادة عمليات بغداد»: إعادة آخر دفعة من النازحين داخل العاصمة العراقية

أعلنت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الأحد، إغلاق ملف النازحين بالعاصمة العراقية حيث تمت إعادة آخر دفعة من العوائل النازحة إلى مناطقهم الأصلية.



وقال قائد عمليات بغداد، جليل الربيعي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) اليوم - إن " القائد العام للقوات المسلحة وجه بضرورة إغلاق ملف النازحين والنظر بجدية إلي عودة العوائل النازحة إلي مناطقهم الأصلية داخل بغداد حتي يعود الاستقرار إلي البلاد".



وأضاف لقد "تمكنت قيادة عمليات بغداد من عادة الدفعة الأخيرة من النازحين البالغ عددهم بنحو 470 عائلة إلي العاصمة العراقية وذلك عقب فرارهم بسبب الإضطرابات الأمنية التي شهدها العراق في ظل تنظيم داعش الإرهابي".