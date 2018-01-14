تعرف على تفاصيل إطلاق مبادرة "اسأل الرئيس"..فيديو

عرض برنامج "هذا الصباح"،المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، صباح اليوم الأحد،أنفوجراف يوضح تفاصيل مبادرة "اسأل الرئيس"، في عدد من النقاط كالتالي..



- انطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" قبل انعقاد المؤتمر الدوري للشباب في الإسماعيلية أبريل 2017، حيث أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التواصل المباشر مع المواطنين من غير المشاركين بالمؤتمر.



- نتجت عن المبادرة ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي



- واستقبلت المبادرة في مؤتمر الإسكندرية 300 ألف سؤال.. مقارنة بـ 172 ألف سؤال في مؤتمر الإسماعيلية، حيث وصلت نسبة المشاركة بالمبادرة 47% من الإناث، و 53% من الشباب.



- وجه 31% من الشباب أسئلة حول الإصلاحات الإقتصادية، و 28% منهم سألوا عن مكافحة الإرهاب.



