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تعرف على تفاصيل إطلاق مبادرة "اسأل الرئيس"..فيديو

الأحد 14/يناير/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
عرض برنامج "هذا الصباح"،المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، صباح اليوم الأحد،أنفوجراف يوضح تفاصيل مبادرة "اسأل الرئيس"، في عدد من النقاط كالتالي..

- انطلقت مبادرة "اسأل الرئيس" قبل انعقاد المؤتمر الدوري للشباب في الإسماعيلية أبريل 2017، حيث أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف التواصل المباشر مع المواطنين من غير المشاركين بالمؤتمر.

- نتجت عن المبادرة ردود فعل كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي

- واستقبلت المبادرة في مؤتمر الإسكندرية 300 ألف سؤال.. مقارنة بـ 172 ألف سؤال في مؤتمر الإسماعيلية، حيث وصلت نسبة المشاركة بالمبادرة 47% من الإناث، و 53% من الشباب.

- وجه 31% من الشباب أسئلة حول الإصلاحات الإقتصادية، و 28% منهم سألوا عن مكافحة الإرهاب.

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