طوارئ بالمطار لتأمين طائرة العربية بعد حدوث تسرب بالوقود

أعلنت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة اليوم الأحد حالة الطوارئ لتأمين طائرة العربية المتجهة إلى رأس الخيمة بعد حدوث تسرب بالوقود خلال إعدادها للإقلاع وتمت إزالة التسرب واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 25 دقيقة.



