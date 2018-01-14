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أخبار البلد

طوارئ بالمطار لتأمين طائرة العربية بعد حدوث تسرب بالوقود

الأحد 14/يناير/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
كتب ــ محمد عبدالناصر :
أعلنت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة اليوم الأحد حالة الطوارئ لتأمين طائرة العربية المتجهة إلى رأس الخيمة بعد حدوث تسرب بالوقود خلال إعدادها للإقلاع وتمت إزالة التسرب واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 25 دقيقة.

صرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة: أثناء إعداد رحلة طيران العربية رقم 833 والمتجهة إلى رأس الخيمة للإقلاع حدث تسرب فى الوقود من مخزن وقود الجناح الأيمن وتساقط على الأرض ممايمثل خطورة على الطائرة وهى من طراز إيرباص 320 وعلى الفور توجهت سيارات الحماية المدنية إلى موقع 16 بأرض المهبط والخاص بالطائرة وتم إزالة الوقود المتسرب واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخر حوالى 25 دقيقة.

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