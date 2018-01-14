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حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات مقتل طفلة بعد اختفائها 7 أيام بكرداسة.. صور

الأحد 14/يناير/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
مني حسين - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة طفلة بمقلب قمامة بمنطقة أبو رواش بكرداسة بعد 7 أيام من اختفائها.

شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلة تدعي يسر . ح . ع تبلغ من العمر 3 سنوات تغيبت من منزل أسرتها منذ 7 يناير الجاري وحررت أسرتها محضرًا باختفائها وعثرت قوات الأمن علي جثتها أمس داخل جوال في مقلب قمامة علي بُعد من منزلها ورجحت المعاينة الأولية تعرضها للخنق.

وتولي فريق البحث الذي يرأسه العقيد حسام أنور مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث كرداسة، فحص عدد من المشتبه بهم في محيط منزل أسرة الطفلة وفحص علاقات والدها ومناقشته حول ما إذا كانت لديه خلافات مع آخرين من عدمه.
فريق بحث لكشف ملابسات مقتل طفلة بعد اختفائها 7 أيام بكرداسة.. صور
فريق بحث لكشف ملابسات مقتل طفلة بعد اختفائها 7 أيام بكرداسة.. صور

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