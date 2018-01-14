فريق بحث لكشف ملابسات مقتل طفلة بعد اختفائها 7 أيام بكرداسة.. صور

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة طفلة بمقلب قمامة بمنطقة أبو رواش بكرداسة بعد 7 أيام من اختفائها.





شكل اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفلة تدعي يسر . ح . ع تبلغ من العمر 3 سنوات تغيبت من منزل أسرتها منذ 7 يناير الجاري وحررت أسرتها محضرًا باختفائها وعثرت قوات الأمن علي جثتها أمس داخل جوال في مقلب قمامة علي بُعد من منزلها ورجحت المعاينة الأولية تعرضها للخنق.



