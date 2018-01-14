ضبط 15 قضية تموينية متنوعة في حملة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، للقضاء على الغش التجارى بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة من بينها 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتين لعدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وقضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، وقضية لاستخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، بجانب ضبط قضية حجب السلع عن التداول.



وتحررت محاضر لهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

