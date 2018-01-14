ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 15 قضية تموينية متنوعة في حملة بأسوان

الأحد 14/يناير/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
شكري السيد
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، للقضاء على الغش التجارى بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة من بينها 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتين لعدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، وقضيتين لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى، وقضية لاستخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، بجانب ضبط قضية حجب السلع عن التداول.

وتحررت محاضر لهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ترشيحاتنا

فهرية أفغان تحتفل بـ 7 ملايين متابع على إنستجرام

الإسكان: مساحات شقق الموظفين بالعاصمة الجديدة 100 متر.. فيديو

مصرع عامل صعقا بالكهرباء بإحدى قرى دمنهور

الزمالك في تحد جديد أمام الإنتاج الحربي اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم

طعن شاب مصري بعمان بعد مشادة كلامية مع أردني.. صور

"مدبولى" يتوجه لمجلس النواب للقاء "عبد العال" بشأن التعديل الوزارى

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

رسميا.. حسام حسن يرحل عن تدريب المصري

احذري من " 5 أدوية " تزيد من وزنك !!

في أول زيارة للسيسي بالمنوفية.. السادات تحت سيطرة الأمن وتجميل الشوارع ورصفها وإقامة مهبط للطائرات..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"درة" تحتفل بعيد ميلادها بفستان أخضر قصير مع نجوم الفن.. صور

إغلاق كوبري بالمنوفية بسبب هبوط أرضي مفاجئ.. صور

هكذا يقضي الأمير هاري وميجان ماركل نهارهما خلال فترة الخطوبة

إطلالات جريئة لـ"درة" فى عيد ميلادها.. صور

مدبولي: العاصمة الإدارية كانت حلما وتحقق.. صور

فيديو

تعرف على تفاصيل إطلاق مبادرة "اسأل الرئيس"..فيديو
وزير الإسكان يتفقد نماذج تشطيبات الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية.. فيديو
شاهد.. رامي رضوان يكشف كواليس «8 الصبح» على الهواء
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟