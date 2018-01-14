"الزراعة": ضبط 413 ألف عبوة مبيدات مخالفة خلال ديسمبر الماضي

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام في المحافظات المختلفة، خلال ديسمبر الماضي، بلغ 413 ألفا و778 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها.



وأوضح التقرير أنه تم خلال هذا الشهر المرور على 1537 محلا يعمل في الإتجار بالمبيدات، وذلك بكافة محافظات الجمهورية، حيث كشفت الحملات عن وجود 746 محلا غير مرخص، وتم تحرير 102 محضر خلال هذا الشهر، بكافة المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة.



من جهته، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالمنعم البنا ، على تكثيف عمليات المرور الدوري على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.



وشدد وزير الزراعة على عدم التهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلا عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.